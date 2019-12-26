Turgay Demir, kendisine ait twitter hesabından Fatih Terim'le alakalı bir twit atmıştı. Twit'te geçen ve 'p' ile başlayan bir hakaret ibaresi nedeniyle Turgay Demir büyük tepki görmüştü.

Bir süre sonra twit'ini silen Turgay Demir, gelen tepkilere cevap olarak da "Siri yanlışlıkla yazdı" demişti.

Twit davasında Turgay Demir'e Fatih Terim'e hakaret etmek suçundan dava açıldı. Turgay Demir ise sosyal medyada yaptığı savunmaya, davada da yaptı ve "Siri söylediklerimi yanlış anlamış" dedi.









Turgay Demir'in twit'inde ise normalde Siri'nin sesli komut olarak alamadığı iç ve dış parantez ibaresi ile doğrusu 'psikoloji' olan ve yanlış yazılan 'piskoloji' kelimesi geçiyor.

Siri ise kelimeleri yanlış yazmayan bir algoritmaya sahip. Siri'de parantez açma ve kapatma gibi özellikleri bulunmuyor.