Fausto Zonaro’nun 'İnci Dizen Kız' eseri sanatseverlerle buluşuyor

‘Osmanlı Saray Ressamı’ Fausto Zonaro’nun Dikici Koleksiyonu’nda yer alan ‘İnci Dizen Kız/Filatrice di Perle’ eseri İstanbul Sanat ve Antika Fuarı kapsamında sergilenecek.

1854 yılında Masi-Padova’ da doğan Fausto Zonaro’nun, 190x140 cm boyutundaki ‘İnci Dizen Kız’ adını taşıyan başyapıtı sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul’da yaşam sürdüğü süre zarfında, kentin tarihi dokusunu ve gündelik yaşamın yanı sıra bayramlar gibi dini ve sosyal olayları da konu edinen sanatçı, yurdumuza gelmiş en meşhur İtalyan ressam olarak biliniyor. Osmanlı Dönemi’nde ‘baş ressam’ denilince akla gelen ilk isimlerden olan Fausto Zonaro’ nun ‘İnci Dizen Kız’ı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda yerli ve yabancı sanatseverle buluşmak için gün sayıyor.

İnci Dizen Kız’ın hikayesi

Ünlü ressam Fausto Zonaro, 1891 yılında İstanbul’a gelirken tüm eserlerini gemiye yükleyerek yanında getirdi. ‘İnci Dizen Kız’ adlı eserine büyük talep olsa da hiçbir zaman satmaya kıyamadı. Başyapıtın gördüğü teveccüh üzerine, halen Galeria Ricci Oddi daimi koleksiyonunda yer alan küçük boyutlu suluboya versiyonunu yaptı. Zonaro, başyapıtı İstanbul’a getirdikten sonra Sultan II. Abdülhamid’ in kendisine tahsis ettiği binanın salonuna astı. Eseri gören her kişinin, tabloyu satın almak istemesine karşın, gelen talepleri nazik bir dille geri çevirdi. ‘Saray ressamlığı’ görevi sonrası göz bebeği başyapıtı, ülkesi İtalya’ ya geri götüren sanatçı 1929 yılında San- Remo’ da yaşamını yitirdi.

Torunu Jolanda Meneguzzer Trevigne tarafından sanatçı adına 2004 yılında düzenlenen retrospektif sergiler sonrasında bir Türk koleksiyoncu tarafından satın alınan başyapıt, kültür ve sanat varlıkları arasındaki yerini koruyor.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 20 Şubat'ta açılıyor

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı sanatseverleri, halen Dikici Koleksiyonu’nda yer alan ‘İnci Dizen Kız’ın yanı sıra ülkemizin seçkin sanat galerileri ve antikacılarıyla da buluşturuyor. 20 Şubat tarihinde kapılarını açacak olan fuarda ziyaretçiler, farklı teknik ve biçimlerde üretilmiş eserlerle buluşacak. Ayrıca sanatseverler düzenlenecek akademik buluşmalar sayesinde bilgi alma şansına sahip olurken kurum ve bireysel koleksiyonlardan özenle oluşturulan seçkilere de tanık olacak. Seçici Kurul Başkanlığını Halilhan Dostal’ ın yaptığı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20- 23 Şubat tarihleri arasında bini aşkın esere ev sahipliği yapacak.

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