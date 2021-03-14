Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'a sert tepkide bulunarak istifa etmeye çağırdı.

Say, "Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. en ufak bir üzüntüsü yok" ifadelerini kullandı.

Say'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin yenilgisini şu sözlerle paylaştı:



