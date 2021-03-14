Fazıl Say'dan Gençlerbirliği maçı sonrası Erol Bulut'a tepki
Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği ve zirve yarışında bir adım geride kaldığı maçın ardından bir paylaşım da sanatçı Fazıl Say'dan geldi.
14 Mart 2021, Pazar 23:37 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'a sert tepkide bulunarak istifa etmeye çağırdı.
Say, "Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. en ufak bir üzüntüsü yok" ifadelerini kullandı.
Say'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin yenilgisini şu sözlerle paylaştı: