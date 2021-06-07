Fazla hijyen astım nedeni

Mikrobik olmayan kronik bir akciğer hastalığıdır.Astımlı hastaların hava yolları normale göre daha duyarlıdır. Çeşitli alerjenler nedeniyle nefes almak zorlaşır.Hava yollarında ve hava yollarını döşeyen mukoza denilen zarda şişme söz konusudur. Bu şişme,zaman zaman hava akımını engelleyerek solunum sıkıntısına neden olur.Bu dönemlere astım nöbetleri denir.

SIK GÖRÜLEN BIR SORUN MU?

Astım,‘Nedenbenim çocuğum!’denecek bir hastalık değil. Hem dünyada hem de ülkemizde çocuklarda en sık rastlanılan hastalıktır. Okul çağında astım sıklığı ülkemizde yüzde6-10 civarındadır. Yani 1000 kişilik bir okulda 100 tane astımlı çocuk var diyebiliriz. Bu çocukların önemli bir kısmında büyümekle şikayetler kayboluyor. Özellikle anne babasında astım,alerji olmayan çocukların önemli bir kısmı büyüdüğünde astım olmaz.

RISKI NELER ARTIRIR?

Astım riskini artıran faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

Ailede astım hastalığının olması,

Bebeklik döneminde alerjen maddelere fazlasıyla maruziyet,

2 yaşından itibaren ağır solunum yolları rahatsızlıkları geçirmek, Gebelikte annenin sigara içmesi, Ebeveynlerde sigara kullanımı, Anne karnındayken bebeğin yetersiz beslenmesi ve düşük tartılı doğması.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜLER ASTIM NEDENI Mİ?

Bazı çalışmalar annenin hamilelik sırasında parasetamol kullanmasının ya da erken çocukluk çağında parasetamol içeren ilaçların yaygın kullanımının çocuklarda astım gelişimi ile ilişkili olabileceğini ileri sürüyor. Bu nedenle ateş ya da ağrı çocukların genel durumunu belirgin bir şekilde etkiliyorsa, gerçek bir ihtiyaç varsa parasetamol kullanılmalı.

SON YILDA ÇOK ARTTI

Son 40-50 yıl içinde astım ve benzeri alerjik hastalıklarda tüm dünyada önemli bir artış var. Bu artışla ilgili hijyen teorileri ortaya atıldı. ‘Acaba çocuklarımızı fazla mı koruyoruz?’ tartışmaları devam ediyor. Çocuklar artık mikroplarla daha az karşılaşıyor. Çocuk büyürken bağışıklık sistemi mikroplarla karşılaşıp onlarla savaşmayı öğreneceği yerde, alerjenlerle karşılaşıyor ve onlara reaksiyon vermeye başlıyor. Hijyen teorisi şöyle ortaya çıktı. Doğu Almanya ve Batı Almanya’yı ayıran duvar 1989 yılında yıkıldığında çok değerli bazı araştırmalar yapıldı. Genetik olarak aynı olan ama yıllarca birbirlerinden farklı ortamlarda yaşayan bu iki grupta başta astım olmak üzere alerjik hastalıkların sıklıkları çok farklıydı. Doğu Almanya’da çocuklar çiftliklerde, doğal ortamlarda, daha sık enfeksiyonlar ile karşılaşırken, Batı Almanya’da çocuklar daha korunaklı, kapalı ortamlarda alerjenler ile bir arada büyümüşlerdi. İşte böylece Batı tipi yaşam stilinin alerjik hastalıkların gelişimi için iyi olmadığı tartışılmaya başlandı.