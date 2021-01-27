Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı
27 Ocak 2021, Çarşamba 22:11 Son Güncelleme:
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Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son aylarda ekonomik toparlanma hızının yavaşladığını belirterek, ekonomiye uzun bir süre destek sağlanmaya devam edilmesi gerekeceğini ifade etti.
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