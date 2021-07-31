Hayatınızda her şey yolunda mı?

Biraz ihtiyarlık var ama bomba gibiyim. 76 yaşındayım, 80’e merdiven dayadım. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum ancak hayatımda böyle bir yaz hiç geçirmedim. İşler bir açıldı, pir açıldı. Yorgunluk var ama mutluyum. Halen aranmakta halen sevilmekteyim; halen alkışlanmakta ve para kazanmaktayım.

Yıllar size çok iyi davranıyor, hiç yaşlanmıyorsunuz!

Ben de yıllara iyi davranıyorum. Kolay bir iş değil yaptığımız. Ben alkol almıyorum ama sarhoş eğlendiriyorum. Yaptığımız iş çok zor!

16 AY SAHNEYE ÇIKMADIM DİYE YIKILACAKSAM YAZIKLAR OLSUN BANA!

Neredeyse iki yıldır sahneye çıkamadınız. O süreçte ne hissettiniz?

Pandemide çok ağlayıp sızladılar. Ağlamanın anlamı yok! Ben 40 yıllık müzisyenim. 16 ay sahneye çıkmadım diye yıkılacaksam yazıklar olsun bana! Normal bir yaşantıda, normal bir ekonomik durumda ve aile ortamında olan bir insan 16 ay çalışmadığı zaman, “Yandım anam!” diye ağlarsa ben o adamı kınarım.

Assolistler ve solistler iyi para alabilir ama sahne arkası emekçileri öyle değil!

Ben gecede 100 lira alıyorsam, benim yanımda çalışan yoldaşım, arkadaşım 10 lira alıyor. Onlar için bir yıkım oldu ve ben elimden geldiğince ekibimi korudum. Ancak bir gecede benim aldığım paranın dört katını alan insanlar, “Ah geçinemiyoruz vah yandık!” diyorlar ya işte bu ayıptır. Allah’tan korksunlar!

BAZI MÜZİSYENLER KUMAR OYNAYACAĞINA PARA BİRİKTİRSEYDİ İNTİHAR KORKAKLARIN İŞİDİR

Siz ekibinizi korudunuz ama bu süreçte intihar eden müzisyen sayısı hayli fazlaydı…

Ben intihar olaylarına karşıyım. Kardeşim sen 16 ay çalışmadığın için mi canına kıyıyorsun? Benim yanımda üç-dört sene çalışmış, evini arabasını almış müzisyenler var ama sen kazandığınla kumar oynarsan, işten sonra içkiye dalarsan ve günlük yaşarsan tabii ki ağlayacaksın. Bazı müzisyenler kumar oynayacağına para biriktirseydi. İntihar korkakların işidir. Tostçu, büfeci, bakkal niye intihar etmedi? “İyi oldu” demeyeceğim, çok ayıp olur ama biz; şeker ve benzin kuyrukları, savaşlar, darbeler, terör olayları, ihtilaller gördük. Eee yeni nesil de biraz kendine gelsin yani…

BODRUM KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL

Bodrum’un ‘Küçük İstanbul’ olmasına Bodrumlular tepkili. Siz ne düşünüyorsunuz?

30 yıldır Bodrum’dayım, 15 gündür merkeze inmiyorum. Trafik korkunç. Eğlence yerlerinde herkes el ele dudak dudağa. Felaketin gelişini görmem için bilim insanı ya da Bilim Kurulu üyesi olmamama gerek yok ama buraya gelenlere kızmak çok ayıp. Dünya, canlıların dünyası. İsteyen istediği yere gider. Nedir bu sahiplenme? Bodrum kimsenin babasının malı değil.

Gece 24.00’ten sonra gelen müzik kısıtlanmasına nasıl bakıyorsunuz?

Egoistçe konuşursam doğru değil ama doğru açıdan bakarsam çok makul ve iyi bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır.

Ama gece hayatı asıl 24.00’ten sonra başlamaz mı?

24.00’ten sonraki hayat çok makul değil. O saatten sonra alkol, kazalar, kavgalar artıyor. Sabah işe gidecek adam uyanamıyor. Eski kafalı ya da yobaz bir adam değilim ama şimdilik durun. Otur kardeşim, kulaklığını tak, dinle müziğini. İlle eller havaya yapıp da alkolün getirdiği bazı rahatlıklara ne gerek var?

‘SAHNEDE BEŞ SAAT KALSAN DA SEYİRCİ UÇTUKTAN SONRA SENİ DİNLEMEZ’

Müzik kısıtlaması kararını olumlu bulduğunuzu söylüyorsunuz ama yıllarca gece geç saatlere kadar sahne aldınız…

23.00’te sahneye çıkıp gece 04.00’te inerdim. Beş saat sahnedeydim. Rahmetli dostum Ferdi Özbeğen, “Evladım bir buçuk saat sahnede kaldıktan sonra izleyici artık uçar, sen sahnede beş saat kalsan da seni dinlemez” derdi.

FERDİ ÖZBEĞEN ÜZÜNTÜYLE ÖLDÜ YAŞARKEN BİZE ÇİÇEK GETİRİN MEZARIMIZA DEĞİL!

Ferdi Özbeğen demişken, son dönemde ne kadar popüler oldu, değil mi?

Nedense iyilerin kıymeti ölünce ortaya çıkıyor. Keşke yaşarken değerini bilselerdi. Son 25 yılını beraber geçirdik, üzüntüyle öldü. Yaşarken kaç kişi onu ziyaret etti acaba? Yaşarken bize çiçek getirin, mezarımıza değil!

Ferdi Bey’in hayatı film oluyor ve siz bu film gibi hayata yakından tanıklık ettiniz. Nasıl bir his?

Ferdi, anlatılmaz yaşanır. İki insan tanırım şarkılarını dinlerken rahat rahat anlayabileceğiniz ve çok seveceğiniz: Zeki Müren ve Ferdi Özbeğen.

SEN ZEKİ MÜREN’İN TIRNAĞI OLABİLİR MİSİN ACABA ÖZDEMİR ABİ?

Özdemir Erdoğan her iki isimle ilgili ağır laflar etmişti! “Onları izleyen erkek çocukları epey travmalar yaşadı” gibi…

Özdemir Bey ayıp etti. Bazı insanlar hak ettiği yeri bulamıyor ve kıskançlık başlıyor. Sen Zeki Müren’in tırnağı olabilir misin acaba Özdemir Abi? Zeki Müren’in cinsel eğilimlerine laf ediyorsun da sen de önüne yaprak koyup resim çektirdin. Sana ne insanların cinsel yöneliminden? Şarkısını dinle geç.

HER SABAH RESMİYLE DERTLEŞİYORUM

Ferdi Özbeğen’le hatırladığınız en taze anınızı anlatır mısınız?

Hangi birini anlatayım? Mesela son hastalık döneminde ilaçları çok pahalıydı. Ve sürekli ihtiyacı varmış gibi bir hava yaratıyordu. “Yanlış anlama, çok param yok ama sana verebilecek kadar param var” dedim. “Oğlum benim çok param var, ben insanları deniyorum” demişti ve isimlerini vermeyeceğim iki kişiyle küs öldü. İkisi de sanat camiasından, çok ünlü ve varlıklı isimler. Para lafını duyan kaçtı. Birinin 10 tane evi var, “Ah Ferdi’ciğim benim de durumum kötü, evin tekini satılığa çıkardım” dedi. Lan, Ferdi Abi’nin isteyeceği ne ki? Çok özlüyorum onu çok... Sanat evinde astırdığım bir resmi var, her sabah gider, “Günaydın Ferdi Abi” der, dertleşirim.

PİYASA ‘FEDONCUK’ DOLU AMA HALK BENİ STAR OLARAK GÖRÜYOR

Kendinizi star olarak görüyor musunuz?

Ben halen 45 derece sıcaklarda ceketle sahneye çıkıyorum, çıkarırken de müsaade isterim. Çünkü seyircime saygım var. Tıpkı Neşet Ertaş gibi sevenlerime saygılıyım. Piyasa Fedoncuk dolu ama halk beni star olarak görüyor.

GÖBEKLİ VE BURUŞMUŞUM AMA HÂLÂ TALEP EDİLİYORUM

Neden uzun yıllardır albüm yapmıyorsunuz?

Ben yaptığımın daha iyisini yapamadığım için yapmıyorum. Göbekli ve buruşmuşum ama hâlâ talep ediliyorum. Çoluk-çocuk, sağcı-solcu demeden saygıyla ayağa kalkarım. Benim de farkım bu. Ben amatör kümede değilim, şampiyonlar ligindeyim. Altın kemeri kimseye vermeden bu işi bırakacağım.

ANNEM ERMENİ BABAM RUM AMA ÇOĞU MÜSLÜMAN’DAN DAHA TÜRK’ÜM

Son dönemde en çok nelere üzülüyorsunuz?

Beni televizyon kanallarına çağırdıklarında para istiyorum ama kendime değil. “Mehmetçik Vakfı’na bağış yapın” diyorum. “Memleketi sen mi kurtaracaksın ey Fedon?” diyorlar. Ben ki şehit torunu, askerliğini yapmış, bu topraklarda doğmuş Fedon’um ve bekçi bile olamıyorum bu ülkede. Yıllarca deniz subayı olmak için yırtındım ama kamu hizmetinde çalıştırmadılar.

Sabah gazeteyi açıyorum Afganlar bekçi olmuş! Ulan beni çöpçü bile yapmadınız be! Annem Ermeni babam Rum ama çoğu Müslüman’dan daha Türk’üm. Vergide 13. sıraya çıktım. “Muhasebecini değiştir, keriz misin?” dediler. Bana yapılan bu pembe kanunlar gücüme gidiyor. Tüm yapılanlara rağmen ülkemi çok seviyorum. Mezarım da Üsküdar Bağlarbaşı’nda. “Bu topraklarda gözün var” dediler. Evet, var. O da mezarım…