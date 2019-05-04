Felç geçirerek gitti, yürüyerek taburcu oldu

Aydın’da yaşayan 86 yaşındaki Süleyman Elmas, geçen günlerde sol kolunda ve bacağında güçsüzlük nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Elmas’ın felç geçirdiğinin anlaşılması üzerine Nöroloji Uzmanı Dr. Hasibe Özgeçen Dincel tarafından Elmas’a trombolitik tedavi uygulandı. Sol tarafından kısmi felç geçiren Elmas’a Dinçel ve ekibi tarafından uygulanan doğru tedavi sonrası yaşlı adam eski sağlığına kavuştu.

'EVİNE YÜRÜYEREK GİTTİ'

Hastanın hastaneye geldiğinde yaşadığı hissizlik nedeniyle sol tarafının tutmadığını belirten Uzm.Dr. Dincel, "Bu gibi durumlarda zaman çok önemli. Doğru teşhis ve doğru tedavi ile hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk. Hastamıza trombolitik tedavi uygulandı. Hastamız evine yürüyerek gitti. Ekibimle birlikte bizi en mutlu eden şey de bu oldu. Ekibimi gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

İHA



