Futbol Fenerbahçe: 1 Karacabey Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe: 1 Karacabey Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Futbol

Fenerbahçe: 1 Karacabey Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

16 Aralık 2020, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Serdar Aziz, sağdan bindiren Nazım Sangare'yi gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ortasına altıpas önünde ters bir vuruş yapan Onur Özcan meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

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Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

AA


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