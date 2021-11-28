Futbol Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Futbol

Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi

Spor Toto Süper Lig’de yarın Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’nin konuğu olacak Fenerbahçe, İzmir’e geldi. Saat 19.00’da Adnan Menderes Havalimanı’na inen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar coşkuyla karşıladı.

28 Kasım 2021, Pazar 20:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Valencia ve kaleci Altay’ın yanı sıra cezalı oyuncular Mert Hakan ile Tisserand İzmir’e getirilmedi.

Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Vitor Pereira ve kaptan Mesut Özil’e çiçek verdi. Taraftarların çağrısı üzerine Sosa, coşkulu kalabalığın arasına girip formaları imzaladı.

Onur ATIŞ - Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) 

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