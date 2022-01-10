Futbol Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Futbol

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 00:23 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

İSTANBUL (DHA)

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