Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Lig'in 10. hafta maçının son düdüğünün ardından tribünlerden tepki sesleri yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Akdeniz ekibinin attığı 2. golünün ardından oyunculara tepki göstermeye başlarken son düdükle birlikte de yönetimi istifaya çağırdılar.

Fenerbahçe tribünleri, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

"FORMAYI ÇIKARIN"

Mağlubiyet sonrası tribünlerden tepki sesleri yükselirken futbolcular da kendilerine düşen payı aldı.

Sarı lacivertli futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, "Formayı çıkarın, buradan gidin" tezahüratı yaptı.

İLK ŞUT, İLK GOL

Aytemiz Alanyaspor, mücadelenin 75. dakikasında hızlı gelişen atakta ilk isabetli şutunu çekerken aynı zamanda golü de buldu.

Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba, ilk şut girişiminde golü buldu ve skoru 1-0'a getirdi.

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı.

PEREİRA'YA ELEŞTİRİ

Kalesini bulan ilk şutta golü yiyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyada yorumda bulunan sarı lacivertli taraftarlar, Pereira'nın oyuncu değişikliği için 70. dakikaya kadar beklemesini ve Mesut Özil'i 81'de oyuna almasını eleştirdi.



