Fenerbahçe - Antwerp maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam Royal Antwerp'i misafir edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
21 Ekim 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak.
Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha.
Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey.
FENERBAHÇE ANTWERP UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
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