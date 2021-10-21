Futbol Fenerbahçe - Antwerp maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Antwerp maçının ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Fenerbahçe - Antwerp maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam Royal Antwerp'i misafir edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

21 Ekim 2021, Perşembe 19:03 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha.

Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey.

FENERBAHÇE ANTWERP UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK? 

Fenerbahçe Antwerp UEFA maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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