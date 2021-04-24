Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların satır başları;

'Hepinizin bildiği gibi artık her maçımız final. Olağanüstü bir lig yaşıyoruz pandemiden dolayı. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman iç sahada kötü dış sahada ise çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen beklemediğimiz kayıplar yaşadık, hakem hatalarından dolayı puan kayıpları oldu ama vazgeçmedik ve geri döndük.'

'Birkaç haftaya kadar mucize olarak görülmesine rağmen yakaladığımız havayla yeniden yarışa girdik. Kadro derinliğimiz kalan haftalarda rakiplerimize göre bize avantaj sağlayacaktır. Erol Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bugün bir şampiyonluk şansından bahsediyorsak burada onun da çok büyük payı var.'

Emre Belözoğlu teknik adam olarak tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam.

'3 YILDIR ÇALIŞIYORUZ'

Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir. Taraftarımızdan rica ediyorum şampiyonluğa odaklansınlar. Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz.

CUMHURİYET TARİHİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. TFF, MHK ve hakemlerimizden bir ricamız var. Lütfen, bu vebalin altına girmeden, sorumluluğunuzun bilincinde olarak, tarafsız ve adaletli olmak için elinizden ne geliyorsa çaba ve hassasiyet gösteriniz.

GALATASARAY'A DAVET

Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda (GS TV) bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Başkan adaylığımı açıklamak için şu an erken ancak ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa yapacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın.