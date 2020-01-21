Fenerbahçe başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınında sarı-lacivertli gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

Ricardo Rodriguez ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu. Falette oynayamayacak. Lisansı çıkamadığı için mevcut durum bu.

Hiçbir şey 'bitmeden' bitmez. Moses, 3-4 haftadır Chelsea'de. Chelsea, kiralık yolladığı oyuncuları kendi tedavi ediyor. Moses gitmedi ama gidebilir.

''İki senede geldiğimiz nokta başarıdır''

UEFA Finansal Fair Play bizim ülkemizde sorunları tedavi etmedi. Kulüpler aksi istikamete gittiler. Bazı ülkelerde de işe yaradı ama bizde ne yazık ki öyle değil. Kulüpleri sadece bankacı gözüyle de yönetemezsiniz. UEFA da sağolsun cezalandırmak istemedi kimseyi. 2016'da darbe girşimi oldu, 2018'de kur inanılmaz fırladı. Federasyon da UEFA'ya 'Ben kulüplerin borçlarını yapılandıracağım' dedi. UEFA da bunu kabul etti. Ancak kamuoyuna doğru da anlatılmadı. Türk futbolu finansal açıdan çökmüştür.

Limitler açıklanmadığı dönemde har vurup harman savurmadık. Bizde isteriz 40'lara düşmeyi ancak 2 günde olmuyor. Uzun kontratlar var, borçlar var. Yine de iki senede geldiğimiz nokta başarıdır.

Biz de kulüpler olarak devletimizi yalnız bıraktık. Derdimizi anlatamadık. 'Futbolcu fabrikası olmamız, ihracatçı bir ülke olmamız ve Avrupa'da yarışmacı olmamız lazım' demeliydik. Tabii ki biz Fenerbahçe kulübü olarak sonuna kadar denetlenmeye de hazırız. Sadece yeniden yapılandırmayla da yürümeyecek bu iş.

Sayın spor bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Müthiş bir çalışma yaptı. Her şeyin farkında kendisi. O da kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.

"4 büyük kulüp başkanı toplanalım"

4 büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konularda konuşalım, kamuoyunu içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır.

Türkiye'de artık yıllık 3 milyon euro, 4 milyon euro gibi ücret ödemeleri imkansız. İsim vermeyeceğim ama yurt dışında 700-800 bin euro'ya oynayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon euro'ya geliyordu. Şampiyon olsak bile yeniden yapılandırmayla Avrupa'ya gidebiliriz.

TFF, Tahkim kararıyla bir 50-55 milyon TL imkan verse bile zaten UEFA'dan sınırlandırmam var. Oyuncu satmadan ancak kiralama yapabilirim. Haliyle B planımız da yok.