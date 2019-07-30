Fenerbahçe - Bayern Münih maçında gol yağmuru

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Bayern Münih ile çok ciddi bir hazırlık karşılaşmasında...

Bayern Münih: 6 Fenerbahçe: 1

64. GOL! Kruse ile Fenerbahçe farkı 5'e indirdi.

58.DK GOL! Müller ile skor 6-0

45.DK: İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

Bayern Münih: 6 Fenerbahçe: 0

58.DK: GOL: Müller maçta durumu 6-0 yaptı.

44.DK: GOL: Müller ile fark 5 oldu.

40.DK: GOL! Coman ile Münih farkı 4'e çıkardı.

31.DK: GOL! Thomas Müller ile mücadelede skor 3-0 oldu.

28.DK: GOL! Leon Goretzka ile fark 2'ye çıktı.

23.DK: GOL! Renato Sanches ile Bayern Münih 1-0 öne geçti.

21.DK: Fenerbahçe'de Hasan Ali geçirdiği sakatlık sonrası kenara alınıyor. Hasan Ali'nin yerine Dirar oyuna dahil oldu.

5.DK: Fenerbahçe tehlikeli bir atakla Bayern kalesine geldi. Maçın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. Max Kruse'nin sol çaprazdan çektiği sert şut, yandan auta gitti.

1.DK: Maç başladı

Fenerbahçe'nin ilk 11: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert

Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski.