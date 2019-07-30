Fenerbahçe - Bayern Münih maçında gol yağmuru
Audi Cup başladı Temsilcimiz Fenerbahçe ilk mücadelesini Bayern Münih karşısında veriyor...
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Bayern Münih ile çok ciddi bir hazırlık karşılaşmasında...
Bayern Münih: 6 Fenerbahçe: 1
64. GOL! Kruse ile Fenerbahçe farkı 5'e indirdi.
58.DK GOL! Müller ile skor 6-0
45.DK: İkinci yarı başladı
İlk yarı sona erdi.
Bayern Münih: 6 Fenerbahçe: 0
58.DK: GOL: Müller maçta durumu 6-0 yaptı.
44.DK: GOL: Müller ile fark 5 oldu.
40.DK: GOL! Coman ile Münih farkı 4'e çıkardı.
31.DK: GOL! Thomas Müller ile mücadelede skor 3-0 oldu.
28.DK: GOL! Leon Goretzka ile fark 2'ye çıktı.
23.DK: GOL! Renato Sanches ile Bayern Münih 1-0 öne geçti.
21.DK: Fenerbahçe'de Hasan Ali geçirdiği sakatlık sonrası kenara alınıyor. Hasan Ali'nin yerine Dirar oyuna dahil oldu.
5.DK: Fenerbahçe tehlikeli bir atakla Bayern kalesine geldi. Maçın ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. Max Kruse'nin sol çaprazdan çektiği sert şut, yandan auta gitti.
1.DK: Maç başladı
Fenerbahçe'nin ilk 11: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriqi
Fenerbahçe'nin yedekleri: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert
Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski.