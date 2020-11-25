Futbol Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numan'a emanet

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numan'a emanet

Futbol

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numan'a emanet

Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı.

25 Kasım 2020, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 10. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.

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Numanoğlu 3 sezondur Süper Lig'de maç yönetiyor. Derbiyle birlikte 9. maçına çıkacak.

İşte haftanın maçları ve hakemleri:

  • Ankaragücü - Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
  • Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)
  • Başakşehir - Denizlispor (Arda Kardeşler)
  • Rizespor - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
  • BB Erzurumspor - Antalyaspor (Ali Şansalan)
  • Alanyaspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek)
  • Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
  • Fenerbahçe - Beşiktaş (Tugay Kaan Numanoğlu)
  • Sivasspor - Göztepe (Serkan Tokat)
  • Kayserispor - Karagümrük (Alper Ulusoy)

Spor Arena

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