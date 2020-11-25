Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numan'a emanet
Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı.
25 Kasım 2020, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 10. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Tugay Kaan Numanoğlu, Süper Lig'de en son 30 Ekim'de Trabzonspor - Kasımpaşa maçında görev aldı.
Numanoğlu 3 sezondur Süper Lig'de maç yönetiyor. Derbiyle birlikte 9. maçına çıkacak.
İşte haftanın maçları ve hakemleri:
- Ankaragücü - Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
- Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)
- Başakşehir - Denizlispor (Arda Kardeşler)
- Rizespor - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
- BB Erzurumspor - Antalyaspor (Ali Şansalan)
- Alanyaspor - Konyaspor (Bahattin Şimşek)
- Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
- Fenerbahçe - Beşiktaş (Tugay Kaan Numanoğlu)
- Sivasspor - Göztepe (Serkan Tokat)
- Kayserispor - Karagümrük (Alper Ulusoy)
Spor Arena
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