Fenerbahçe, Burak Kapacak sorununu çözdü
Fenerbahçe, yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak'ın lisansını çıkardı.
06 Eylül 2021, Pazartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yaklaşık 1 ay önce transferi açıklanan ancak lisansı bir türlü çıkarılmayan Burak Kapacak'ın lisansı çıktı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan Fenerbahçe sayfasında Burak Kapacak'ın ismi yer aldı.
Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde, 21 yaşındaki Burak Kapacak hafta sonu Sivasspor karşılaşmasında görev yapabilecek.