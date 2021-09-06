Fenerbahçe, Burak Kapacak sorununu çözdü

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 ay önce transferi açıklanan ancak lisansı bir türlü çıkarılmayan Burak Kapacak'ın lisansı çıktı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan Fenerbahçe sayfasında Burak Kapacak'ın ismi yer aldı.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde, 21 yaşındaki Burak Kapacak hafta sonu Sivasspor karşılaşmasında görev yapabilecek.