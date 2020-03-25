Fenerbahçe corona virüs testine giriyor: Max Kruse fotoğraf paylaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, corona virüsü salgınına karşı önlem amacıyla tüm kulübü testten geçiriyor.

Sarı lacivertli takımda futbolcular ve personel, bugün Samandıra'da toplanarak corona virüsü testine tabi tutuluyor.

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, testten önce sosyal medya hesabından maskeli fotoğrafını paylaştı.

Max Kruse sabah saatlerinde Almanya'da yayın yapan RTL'ye konuşmuş ve "Fenerbahçe, gerekli önlemleri alıp, bize uyarılar yaptı. Evden çıkmıyoruz. Ancak sürekli evde kalınca da yemeden durmak zor! Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Henüz bu virüsün aşısının bulunmamış olması çok aptalca" demişti.