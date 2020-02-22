Fenerbahçe derbi için kampa girdi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.
22 Şubat 2020, Cumartesi 21:56 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesisleri’nde Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuları 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
İHA