Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'yi seçtiğini duyurdu
Fenerbahçe'nin oyuncusu Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Hamit Altıntop'un duyurduğu haberin ardından Fenerbahçe de açıklama yaparak Ferdi Kadıoğlu'ya başarılar diledi.
03 Ocak 2022, Pazartesi 17:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.
22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
BUNLARI DA OKUYUN