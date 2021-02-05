Fenerbahçe Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'a emanet
6 Şubat Cumartesi günü oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. TFF, Fenerbahçe Galatasaray maçına Cüneyt Çakır ve ekibini atadı.
05 Şubat 2021, Cuma 11:27 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 24. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi ise Cüneyt Çakır'a verildi. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev aldı.
Maçın VAR ekibi ise daha sonra açıklanacak.
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