Süper Lig'in 24. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi ise Cüneyt Çakır'a verildi. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev aldı.

Maçın VAR ekibi ise daha sonra açıklanacak.