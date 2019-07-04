Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i renklerine bağladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues’i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

04 Temmuz 2019, Perşembe 21:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i renklerine bağladı

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin 4’üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan ayrılan Garry Rodrigues oldu.

2 YILLIK KİRALIK

Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü’nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası’nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

DHA

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