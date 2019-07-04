Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin 4’üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan ayrılan Garry Rodrigues oldu.

2 YILLIK KİRALIK

Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü’nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası’nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

DHA