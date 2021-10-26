Futbol Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

26 Ekim 2021, Salı 17:58 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.

Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ya sevk edilen isim oldu.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

AA

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