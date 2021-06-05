Fenerbahçe ile adı anılan Sergio Conçeiçao imzayı attı!

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak Portekiz veya Alman ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Sergio Conçeiçao, Porto ile 'devam' kararı aldı.

Portekiz devi, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.



