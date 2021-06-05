Futbol Fenerbahçe ile adı anılan Sergio Conçeiçao imzayı attı!

Fenerbahçe ile adı anılan Sergio Conçeiçao imzayı attı!

Futbol

Fenerbahçe ile adı anılan Sergio Conçeiçao imzayı attı!

Porto, adı Fenerbahçe'yle de anılan teknik direktör Sergio Conceiçao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 12:56 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak Portekiz veya Alman ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Sergio Conçeiçao, Porto ile 'devam' kararı aldı.

Portekiz devi, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.


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