Fenerbahçe ile adı anılan Sergio Conçeiçao imzayı attı!
Porto, adı Fenerbahçe'yle de anılan teknik direktör Sergio Conceiçao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
05 Haziran 2021, Cumartesi 12:56 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak Portekiz veya Alman ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Sergio Conçeiçao, Porto ile 'devam' kararı aldı.
Portekiz devi, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
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