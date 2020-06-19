Futbol Fenerbahçe ile Obradovic anlaştı: Başantrenör, yıllık ücretinde indirime gitti

Fenerbahçe ile Obradovic anlaştı: Başantrenör, yıllık ücretinde indirime gitti

Futbol

Fenerbahçe ile Obradovic anlaştı: Başantrenör, yıllık ücretinde indirime gitti

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı. Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euro’yu kabul etti.

19 Haziran 2020, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Zeljko Obradovic ile anlaşmaya vardı. 26 Mart'ta corona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Obradovic, geçen günlerde İstanbul'a döndü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Obradovic, yeni sezon ve alacağı ücret konusunda uzlaşma sağladı.

Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euro’yu kabul etti, 30 milyonluk takım bütçesinin de 20 milyona indirilmesini onayladı.


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