Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları sürüyor. Kasımpaşa-Gaziantep FK ve Karagümrük-Konyaspor maçlarının ardından günün son maçı Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak ve maç 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın yanında Mesut Özil, Miha Zajc, Gustavo, Novak ve İrfan Can da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kayserispor'da ise Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı ve kadroda olmayacaklar.