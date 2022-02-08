Futbol Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor bu akşam çeyrek finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 6 eksik var.

08 Şubat 2022, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları sürüyor. Kasımpaşa-Gaziantep FK ve Karagümrük-Konyaspor maçlarının ardından günün son maçı Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak ve maç 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın yanında Mesut Özil, Miha Zajc, Gustavo, Novak ve İrfan Can da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kayserispor'da ise Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı ve kadroda olmayacaklar.

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