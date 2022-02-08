Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku
Kayserispor ile Fenerbahçe bu akşam 20.30'da Türkiye Kupası maçında karşılaşacak. Maça saatler kala Kayserispor'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
08 Şubat 2022, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha koronavirüs salgınına yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.
3 oyuncu Covid-19 Protokolü gereği 7 gün karantina sürelerinin olması nedeniyle Süper Lig 'de karşılaşacakları Galatasaray karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
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