Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha koronavirüs salgınına yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

3 oyuncu Covid-19 Protokolü gereği 7 gün karantina sürelerinin olması nedeniyle Süper Lig 'de karşılaşacakları Galatasaray karşılaşmasında da forma giyemeyecek.