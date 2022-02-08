Futbol Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku

Futbol

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku

Kayserispor ile Fenerbahçe bu akşam 20.30'da Türkiye Kupası maçında karşılaşacak. Maça saatler kala Kayserispor'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

08 Şubat 2022, Salı 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha koronavirüs salgınına yakalandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

3 oyuncu Covid-19 Protokolü gereği 7 gün karantina sürelerinin olması nedeniyle Süper Lig 'de karşılaşacakları Galatasaray karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 35 milyon euro'luk sözde yıldız futbolcudan kedisine işkence! Kadro dışı kaldı