Futbol Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

Futbol

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 20:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi. Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı. Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti. 

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

AA


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