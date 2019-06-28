Fenerbahçe, Max Kruse transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

28 Haziran 2019, Cuma 20:08
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Fenerbahçe, Max Kruse transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul´a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

AA

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