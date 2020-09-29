Fenerbahçe, Michael Frey'in transferi için Waasland-Beveren ile anlaştı
Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan İsviçreli futbolcu Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika temsilcisi Waasland-Beveren ile anlaşmaya vardı.
29 Eylül 2020, Salı 22:38 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in kiralanması için Waasland-Beveren ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA
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