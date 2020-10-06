Geçtiğimiz sezon Roma'dan Aleksandar Kolarov'u almak isteyen Fenerbahçe, uzun süre yıldız oyuncunun peşinde koşmuş ancak Roma'yı ikna edememişti. Fenerbahçe'yi bir süre oyalayan Roma, Kolarov'u bu sene 1.5 milyon euro'ya Inter'e sattı.
Futbol Fenerbahçe, Roma'dan intikam mı aldı?
Bu transferin ardından Fenerbahçe ile Roma'nın yolu bu sene de Diego Perotti için kesişti. Fenerbahçe, Perotti'yi bonservissiz olarak transfer ettiğini açıkladı. Transfer döneminin son günü yapılan bu işlem ise Roma için sıkıntılı oldu.
Perotti'yi satıp El Sharaawy'yi almak isteyen Roma'nın, Fenerbahçe'nin transferi son güne bırakmasının ardından Sharaawy'nin belgelerini yetiştiremediği iddia edildi. Fenerbahçe böylece bilerek ya da bilmeyerek Roma'nın planlarını bozmuş oldu.
Bu da sosyal medyadaki bazı taraftarlarca "Kolarov'un intikamı" olarak adlandırıldı.
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