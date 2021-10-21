Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA grup maçlarında üçüncü karşılaşmasında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Grupta, henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe, henüz puanı bulunmayan Antwerp karşısında galip gelerek 3 puan almanın hesabını yapıyor. İşte, “FB Antwerp UEFA maçını kim kazanır?” sorusuna bir nebze de olsa ışık tutabilecek istatistikler ve Fenerbahçe Royal Antwerp maçının yayın bilgileri…

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

İstanbul Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe Royal Antwerp maçı, 221 Ekim Perşembe (Bugün) saat 19.45’te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov’un yöneteceği kritik mücadele dijital yayın platformu Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

FB ANTWERP MAÇI MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Rossi, Valencia, Mesut, Ferdi, Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel, Szalai, Min-jae Kim, Tisserand,

ROYAL ANTWERP: Butez, Frey Balikwisha, Fischer, Benson, Yusuf, Verstraete, Laet, Dessoleil, Almeida,

FB ANTWERP UEFA MAÇINI KİM KAZANIR? İŞTE İSTATİSTİKLER

Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakibi Antwerp ile ilk kez karşılaşacak. Bununla birlikte, Fenerbahçe, Belçika takımlarıyla karşılaştığı 6 maçta da Anderlecht ile eşleşti ve son iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldı. Antwerp, Avrupa kupalarında Türk takımlarına rakip olduğu 2 maça da Göztepe karşısında çıktı ve bu karşılaşmalardan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde üç maçtır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu turnuvada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Avrupa kupalarında oynadığı son dört deplasman maçını kaybeden ve bu karşılaşmalarda 13 gol yiyen Antwerp ise kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini sona erdirmek istiyor.

Fenerbahçe, evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Olympiakos'a 3-0 mağlup olmuştu ancak sarı lacivertli ekip 2008 yılından bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almadı. UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde oynadığı son 15 deplasman maçında sadece 2 defa galip gelebilen Antwerp, bu karşılaşmaların 10'unda 2’den fazla gol yedi.