Sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, beklenen futbolu bir türlü ortaya koyamamıştı.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Sinan için özellikle Anadolu kulüplerinden teklif olduğu da gelen haberler arasında.

Sinan Fenerbahçe'den önce Antalyaspor'da oynamış ve oradaki performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekmişti.











