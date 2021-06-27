Futbol Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü gönderiyor

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü gönderiyor

Futbol

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü gönderiyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında Genoa'dan bedelsiz olarak alınan Sinan Gümüş, bekleneni veremedi. Gümüş ile yollar ayrılıyor. Oyuncu kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

27 Haziran 2021, Pazar 09:30 Son Güncelleme:
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Sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, beklenen futbolu bir türlü ortaya koyamamıştı.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Sinan için özellikle Anadolu kulüplerinden teklif olduğu da gelen haberler arasında.

Sinan Fenerbahçe'den önce Antalyaspor'da oynamış ve oradaki performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekmişti.




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