Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti ve sonucu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor, 45. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşadı ve kalesinde ilk defa gol gördü.

İkinci beraberliğini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise puanını 2'ye yükseltti.

İlk Yarı

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

83. dakikada meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada soldan hücuma katılan Szalai'nin uzaktan şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor'a karşı son 5 maçta galibiyet yok

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile yaptığı son 5 müsabakada 3 puan elde edemedi.

Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, rakibiyle daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Hakem Halis Özkahya'ya tepki

Fenerbahçe taraftarı, maçın hakemi Halis Özkahya'ya büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, penaltı kararı bekledikleri pozisyonlar nedeniyle ve Sivassporlu futbolcuların yaşadığı sakatlıkların ardından oyunun sık sık durması gerekçesiyle Özkahya'nın aleyhine tezahüratta bulundu.

AA

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