Fenerbahçe-Sivasspor maçında Filistin unutulmadı
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi unutulmadı.
11 Mayıs 2021, Salı 20:51 Son Güncelleme:
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Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı.
Her iki takım da tişörtlerinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganlar bulundurdu.
AA