Fenerbahçe-Sivasspor maçında Filistin unutulmadı

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde her iki takımda sahaya Filistin'e destek amacı taşıyan tişörtlerle çıktı.

Her iki takım da tişörtlerinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden sloganlar bulundurdu.

AA

İlgili Haberler İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli hayatını kaybetti



