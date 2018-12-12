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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Antona Malatinského Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı

12 Aralık 2018, Çarşamba 23:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. 

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı hafta maçında 13 Aralık Perşembe günün deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. 

İSTANBUL (İHA)

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