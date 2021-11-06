Fenerbahçe taraftarından Luiz Gustavo tartışması!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etmesinin yankıları devam ederken Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada ilginç bir paylaşıma imza attılar.

Takvim'in haberine göre; Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Antwerp maçında Fenerbahçe'inin etkili ve akıcı futboluyla birlikte 3-0 gibi net bir galibiyet alması Brezilyalı futbolcunun sorgulanmasına neden oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar sanal alemde "Gustavo el freni mi?" sorusunu yönelttiler.

Bazı taraftarlar bu görüşe katılmazken bazıları da merkez orta saha oyuncuları ile birlikte Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını, zaten 3 stoperin oynadığı takımda Gustavo'nun da oynamasıyla sistemin çok defansif kaldığını ifade ettiler. Bazı taraftarlar da geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun Gustavo'yu oynatmadığı 9 maçta 7 galibiyet alındığını da hatırlattılar. Gustavo bu sezon tüm lig maçlarında forma giydi.

GUSTAVO DERBİYE YETİŞECEK GİBİ...

Konya maçında sakatlanan Gustavo'nun tedavisi devam ediyor. Kayseri maçında forma giyemeyecek olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.



