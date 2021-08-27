Fenerbahçe ile Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki gruplarına bugün kavuşacak. 3. torbadan katılan Fenerbahçe ve 4. torbadan katılan Galatasaray'ın kura çekimi 13.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Torbalar ise şöyle:

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp

Format nasıl?

Bu sezon yeni formata göre Avrupa Ligi'nde 48 yerine 32 takım yarışacak. 4 takımdan oluşan 8 grup olacak ve grup liderleri son 16'ya yükselecek. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla play-off'ta eşleşecek.

Avrupa Ligi grubunu 3. bitiren takımlar Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına kalacak.