Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe yollarına devam edecekler. Pazartesi günü çekilecek olan kura sonrasında iki takımımızın da rakipleri belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada bulunuyor ve birbirleriyle kurallar gereği eşleşemiyorlar. Fenerbahçe seribaşı takımlardan Dinamo Zagreb ile aynı gruptan çıktığı için eşleşemeyecek. Birinci gruptaki takımlar ikinci gruptakilerle eşleşebilecek. İşte iki takımımızın muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması sona ererken son 32 turu kura çekimi öncesi torbalar da belli oldu. Kupaya devam eden iki temsilcimiz seri başı takımlara karşı oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda grup aşaması sona ererken gözler son 32 turuna çevrildi. Bu turda, Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren toplam 24 takımla, Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek. Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi’nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre’de TSİ 15.00’te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak.
MAÇLAR 14-21 ŞUBAT’TA
Grubunu ikinci bitiren Fenerbahçe ile Devler Ligi’ndeki en iyi dört grup üçüncüsü arasına giremeyen Galatasaray ise kurada seri başı olmayacak ve görece güçlü rakiplerle eşleşecek. Kurada aynı ülkenin takımlarıyla aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 32 turu karşılaşmaları 14 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.
1. torba (Muhtemel rakipler)
Arsenal
Benfica
Chelsea
Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)
Dinamo Kiev
E.Frankfurt
Genk
Inter
Napoli
Salzburg
Sevilla
Valencia
Villarreal
Zenit
2.torba
BATE
Brugge
Fenerbahçe
Galatasaray
Krasnodar
Lazio
Malmö
Rapid Wien
Rennes
Sporting
Shakhtar
Viktoria Plzen