UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması sona ererken son 32 turu kura çekimi öncesi torbalar da belli oldu. Kupaya devam eden iki temsilcimiz seri başı takımlara karşı oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda grup aşaması sona ererken gözler son 32 turuna çevrildi. Bu turda, Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren toplam 24 takımla, Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek. Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi’nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre’de TSİ 15.00’te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak.

MAÇLAR 14-21 ŞUBAT’TA

Grubunu ikinci bitiren Fenerbahçe ile Devler Ligi’ndeki en iyi dört grup üçüncüsü arasına giremeyen Galatasaray ise kurada seri başı olmayacak ve görece güçlü rakiplerle eşleşecek. Kurada aynı ülkenin takımlarıyla aynı gruptan gelen takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 32 turu karşılaşmaları 14 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.

1. torba (Muhtemel rakipler)

Arsenal

Benfica

Chelsea

Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)

Dinamo Kiev

E.Frankfurt

Genk

Inter

Napoli

Salzburg

Sevilla

Valencia

Villarreal

Zenit

2.torba

BATE

Brugge

Fenerbahçe

Galatasaray

Krasnodar

Lazio

Malmö

Rapid Wien

Rennes

Sporting

Shakhtar

Viktoria Plzen