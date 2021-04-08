Futbol Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Futbol

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci galibiyetini de alarak seriye bağlamayı amaçlıyor. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 6 eksik var. Muhtemel 11 ise şu şekilde

08 Nisan 2021, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ahmed, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Adem, Tetteh

Fenerbahçe'deki eksikler: Mesut Özil, Perotti, Sadık, Harun, Cisse,Sangare

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelenin hakemi Halis Özkahya. Maçının VAR hakemi ise Ali Şansalan.

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