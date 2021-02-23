Fenerbahçe'deki kötü gidişata 'dur' demek Emre Belözoğlu ve Ali Koç'a kaldı. Emre Belözoğlu ise daha önce takımda oynamış ve verim alınmış eski oyunculara yöneldi. İlk hedef Vedat Muriqi.
Futbol Fenerbahçe yine Vedat Muriqi'nin peşinde
Şansal Büyüka, Milliyet gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için temasa geçtiğini öne sürdü. Büyüka'nın yazısından bir kısım şöyle:
Emre Belözoğlu, Lazio'da oynayan Vedat Muriç'i aramış, "Alo... Ben Emre Abin" demiş. Son dönemlerin transferde iş bitiren sanki büyülü bir lafı bu...
Ama telefonların doğru adreslere gitmesi çok önemli... Demek ki Fenerbahçe yeni sezon için Vedat Muriç'i düşünüyor. Şimdiki santrforlara bakarsanız; Vedat Muriç 50 bin defa daha iyi... Ama Fenerbahçe'nin futbol genlerine bakarsanız, Vedat Muriç yetmez.
Fenerbahçe santrforu taksimetreyi 20 golden açacak, üstüne sayacak. Vedat Muriç'in en iyi sezonunda 15 golü var. Ortalamaya vurursanız 15'in de altında... Hadi biz yanılıyoruz diyelim, sayıların yanılma şansı yok." ifadelerini kullandı.
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