Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Özel video hazırlandı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.



