Fenerbahçe:3 BŞB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
6. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
12. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
14. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Pelkas'a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
81. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Obertan meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özgür Sert'e çıkardı. Özgür'ün gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-1.
82. dakikada Butko'nun sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 76'ya yükseltti ve haftayı lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.
Pelkas, 7. golünü buldu
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, 7. golünü attı.
Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgisini kazanan Pelkas, Erzurumspor karşısında takımının 3. golünü buldu.
Ligde son olarak 3 maç önce Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Pelkas, 7. golünü Erzurumspor ağlarına bıraktı.
Sosa 5,5 ay sonra gol buldu
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, ligde yaklaşık 5,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Erzurumspor karşısında takımının ilk golünü penaltı vuruşundan kaydeden Sosa, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Tecrübeli oyuncu, son golünü 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği deplasmanında atmıştı.
AA