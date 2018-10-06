Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bu kararın perde arkasında ise Cocu’nun verdiği rapor olduğu bildirildi.

Hürriyet'te yer alan haberde Cocu’nun raporunda Volkan Demirel’in futbolcuların yanında kendisine akıl verdiği, otorite kuramadığını, yardımcılarının sözlerini dinlemediğini belirttiği iddia edildi. Hollandalı çalıştırıcının verdiği raporda Aatif’in de Fransızca konuşan ve Arap kökenli oyuncular üzerinde Dirar ile birlikte etkili olduğu belirtildi. Bu raporda bu üç futbolcunun yanı sıra Mehmet Topal ve Valbuena’nın da olduğu ancak daha sonra bu iki oyuncunun kadro dışı bırakılmaktan vazgeçildiği ifade edildi.