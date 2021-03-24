Fenerbahçe'de 4 oyuncuda koronavirüs çıktı
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası 1 oyuncuya semptomları nedeniyle test uygulanmış ve koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Devam eden testlerde 3 oyuncuda daha virüs çıktı.
24 Mart 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, ilk pozitif vakanın ardından 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1374610737079984128
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