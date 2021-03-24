Fenerbahçe, ilk pozitif vakanın ardından 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.



