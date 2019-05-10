Fenerbahçe'de Akhisar mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

10 Mayıs 2019, Cuma 22:02
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Fenerbahçe'de Akhisar mesaisi tamamlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor karşılaşması, yarın saat 19.00’da başlayacak.

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