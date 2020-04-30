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Futbol Fenerbahçe'de antrenman tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de antrenman tarihi belli oldu

Futbol

Fenerbahçe'de antrenman tarihi belli oldu

Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere ara verilirken Fenerbahçe çalışmalara başlayacağı tarihi açıkladı.

30 Nisan 2020, Perşembe 15:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.


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