Fenerbahçe'de antrenman tarihi belli oldu
Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere ara verilirken Fenerbahçe çalışmalara başlayacağı tarihi açıkladı.
30 Nisan 2020, Perşembe 15:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.