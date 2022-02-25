Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler bugün itibarıyla 17 yaşına bastı. 25 Şubat doğumlu oyuncu, as takımda forma numarası olarak da 25'i giyiyor.

Genç takımda 10 numarayı giyen Arda, geleceğin 10 numarası olarak gösteriliyor. Mesut Özil de Arda için "Geleceğin 10 numarası" yakıştırmasını yapmış ve veliahtı olarak göstermişti.







