Futbol Fenerbahçe'de Arda Güler 17 yaşına girdi

Fenerbahçe'de Arda Güler 17 yaşına girdi

Futbol

Fenerbahçe'de Arda Güler 17 yaşına girdi

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler 17 yaşına girdi. 25 Şubat 2005 doğumlu oyuncu dün akşam Slavia Prag deplasmanında forma giymişti.

25 Şubat 2022, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler bugün itibarıyla 17 yaşına bastı. 25 Şubat doğumlu oyuncu, as takımda forma numarası olarak da 25'i giyiyor.

Genç takımda 10 numarayı giyen Arda, geleceğin 10 numarası olarak gösteriliyor. Mesut Özil de Arda için "Geleceğin 10 numarası" yakıştırmasını yapmış ve veliahtı olarak göstermişti.


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