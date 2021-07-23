Futbol Fenerbahçe'de Arda Güler A takıma dahil edildi

Fenerbahçe'de Arda Güler A takıma dahil edildi

Futbol

Fenerbahçe'de Arda Güler A takıma dahil edildi

Vitor Pereira'nın genç oyuncularla olan iyi ilişkileri biliniyordu. Fenerbahçe'nin Gelişim Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Arda Güler, Pereira'dan ödülünü aldı ve A takım kampına dahil edildi.

23 Temmuz 2021, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
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DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de Vitor Pereria, 16 yaşındaki Arda Güler'i A takım kampına dahil etti. Gelişim Ligi'nde sergilediği oyunla herkesin dikkatini üzerine çeken yıldız adayı, rakiplerinden bile övgüler almıştı.

Arda böylece Fenerbahçe'nin 28 kişiden oluşacak lig kadrosunda yer alma şansı yakaladı.

Pereira 39 kişilik kadrodan şimdiye dek 9 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

30 kişiye inen oyuncu sayısı, yeni transferlerle beraber tekrar artacak. Pereira, 3 kaleciyle beraber 28 kişilik kadroyla yeni sezona giriş yapacak.

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