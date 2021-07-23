DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de Vitor Pereria, 16 yaşındaki Arda Güler'i A takım kampına dahil etti. Gelişim Ligi'nde sergilediği oyunla herkesin dikkatini üzerine çeken yıldız adayı, rakiplerinden bile övgüler almıştı.

Arda böylece Fenerbahçe'nin 28 kişiden oluşacak lig kadrosunda yer alma şansı yakaladı.

Pereira 39 kişilik kadrodan şimdiye dek 9 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

30 kişiye inen oyuncu sayısı, yeni transferlerle beraber tekrar artacak. Pereira, 3 kaleciyle beraber 28 kişilik kadroyla yeni sezona giriş yapacak.