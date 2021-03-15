Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül sakatlandı
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül paniği yaşanıyor. Kritik Beşiktaş derbisi öncesi diz iç yan bağlarında ödem tespit edildi. Durumu kontrol altında olan Gökhan Gönül'ün maç saatine kadar durumunun netleşmeyeceği öğrenildi.
15 Mart 2021, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı.
Gökhan Gönül sıkı bir koruma altına alındı ve her gün kontrol edilerek özel tedavi uygulanacak. Pazar gününe kadar durumuna bakılacak ve Beşiktaş derbisi için karar veilecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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